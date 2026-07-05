Baba Nehirde Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan babayı arama çalışmaları devam ediyor.

Nehrin Küpeli Mahallesi kıyısında, dün boğulma tehlikesi geçiren oğlu için girdiği ırmakta akıntıya kapılan baba M.E'yi arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi, İHH'den 165 personel, 22 araç, 4 bot ve 3 dron desteği ile bölgede çalışıyor.

Ekiplerin, nehirde, su altında ve çevresinde arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp M.E'nin ailesi ve yakınlarının da aramanın yapıldığı bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Olay

Kızılırmak'ın Küpeli Mahallesi kıyısında, dün ailesiyle birlikte piknik yapan 11 yaşındaki Suriye uyruklu H.E. serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınmaya başlamış, oğlunun yardım istediğini gören baba M.E. (40) nehre girmişti.

Baba M.E. bir süre sonra suda kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri, nehirde ağaç dallarına tutunan H.E'yi sudan çıkarmıştı.