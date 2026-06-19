Baba-Oğul Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Baba-Oğul Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Baba-Oğul Arama Çalışmaları Devam Ediyor
19.06.2026 14:04
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Artvin'de dereye düşen kamyonette kaybolan baba ve oğlu için arama çalışmaları 5. günde sürüyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette akıntıya kapılarak kaybolduğu belirtilen Selahattin (65) ile oğlu Mecit Kaya'yı (45) arama çalışmaları, 5'inci gününde devam ediyor.

Olay, 14 Haziran'da saat 05.30 sıralarında, Artvin-Şavşat kara yolunda meydana geldi. Artvin'den kamyonetleriyle Ardahan'a arı sevki yapan baba-oğuldan geri dönüş yolunda haber alamayan ailesinin ihbarıyla, Şavşat Deresi'ne düşen kamyonet tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde Mecit Kaya yönetimindeki 08 DC 603 plakalı kamyonetin, kontrolden çıkıp dereye uçtuğu belirlendi. Bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla ulaşılan araç, dereden çıkarıldı. Ancak incelemede, araçtaki baba-oğula dair ize rastlanmadı. Deredeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

90 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Baba ve oğlunun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda AFAD, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 90 kişilik ekip görev alıyor. Bölgede 3 bot, 2 sonar tarama cihazı da kullanılıyor. Trabzon JAK Sualtı Arama Timi bünyesindeki ekipler, belirlenen noktalarda dalışlar yapıyor. Henüz arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Artvin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba-Oğul Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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