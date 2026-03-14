Baba-Oğul Doktorlar Aynı Hastanede

14.03.2026 11:39
Dr. Necmettin Bilici ve oğlu Dr. Ulaş Bilici, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde birlikte çalışıyor.

VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Necmettin Bilici, tıp fakültesinden mezun olan oğlu Dr. Ulaş Bilici ile artık aynı hastanede çalışıyor. Hastanenin Kardiyoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev alan Ulaş Bilici, "Babamın yıllardır insanlara şifa dağıttığını görmek beni de bu mesleğe yönlendirdi. Aynı hastanede çalışmak benim için çok gurur verici" dedi.

Vanlı olan ve 2006 yılından bu yana Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Van'da görev yapan Dr. Necmettin Bilici'nin oğlu Ulaş Bilici de babasının izinden giderek tıp eğitimi aldı. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ulaş Bilici, memleketine dönerek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev aldı. Böylece baba-oğul aynı hastanede hizmet vermeye başladı.

'TARİF EDİLMESİ ZOR BİR DUYGU'

Dr. Necmettin Bilici, "Ben Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanıyım. Uzun yıllardır Van'da görev yapıyorum. Oğlum Dr. Ulaş Bilici, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra memleketine hizmet etmek için Van'a geldi. Van'daki hastanemizin kardiyoloji kliniği de oldukça güçlü. Onun burada kalması bizi çok mutlu etti. Aynı ortamda çalışmak gerçekten tarif edilmesi zor bir duygu. Bazen yemekhanede karşılaşıyoruz, bu bile insana büyük bir gurur veriyor" dedi.

'HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ŞEYDİ'

Kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimi alan Dr. Ulaş Bilici ise "Babamın yıllardır insanlara şifa dağıttığını görmek beni de bu mesleğe yönlendirdi. Aynı hastanede çalışmak benim için çok gurur verici, hayalini kurduğum bir şeydi. Babam ben küçükken hastanede çok sıkı çalışırdı. Ben de hep orda, onunla olmayı hayal ederdim. O yüzden mutluyum, gururluyum. Babam küçüklükten bu yana en büyük rol modelimdi. Her şeyi babam gibi yapmak istiyordum. Doktor olmamda da bunun büyük bir etkisi var. Aynı zamanda babam da doktor olmamı çok isterdi. Çocukluğumdan itibaren stetoskopla geziyordum. Babamın bu mesleği seçmemde büyük etkisi var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Hiranur’u gören son tanık: Yüzü gülüyordu Hiranur'u gören son tanık: Yüzü gülüyordu

11:13
Sorulan soru “Allah Nihat Hoca’ya sabır versin“ dedirtti
Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
09:38
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
08:51
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
