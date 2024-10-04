Baba Oğul Kavgası: Bıçaklama Olayı

Güncel

Rize'nin Pazar ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren kişi, annesi ve kardeşini de yaraladı.

İlçenin Güzelyalı Mahallesi'nde M.A.C. ile babası Sami C, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.C. babasını, ardından da annesi Emine ve kardeşi Doğan Sami C'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sami C, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Emine ve Doğan Sami C'nin tedavileri aynı hastanede devam ediyor.

Zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.