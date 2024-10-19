Baba, Tartışma Sonucu Oğlunu Öldürdü

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldüren babaya verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Oğlu Zekeriya Demirci'yi tabancayla vurarak öldüren Cemal Demirci'ye (66), Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

Hazırlanan 11 sayfalık gerekçeli kararda, bekar olan maktul ve engelli 2 çocuğuyla aynı evde yaşadıklarını, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle oğlu Zekeriya Demirci ile 25-30 yıldır uğraştığını söylediği belirtilen sanığın, "Olay günü eve 15-20 kişi gelmişlerdi. Onları eve almaması için onu uyardım. Bana 'Sen karışma' dedi. Üzerime doğru gelince ben ne yaptığımı bilmiyorum." ifadesine yer verildi.

Kararda, tartışma sırasında sanığın, Ateşli Bıçaklar ve Silahlar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine göre yasak niteliğine haiz tabanca ile oğlunun karın boşluğu ile başını hedef alarak iki el ateş ettiği aktarıldı.

Cemal Demirci'nin olay sırasında oğlunun, üzerine doğru yürüdüğünü ve elinde ne olduğunu anlamadığı bir cisim bulunduğunu iddia ettiği, sanığın bu iddiasının aksinin ispatlanamamış olması, ayrıca maktulün sanıkla ikamet ettikleri eve sürekli yabancı kişileri davet etmesi sebebiyle de tartıştıkları, tanık beyanlarının da bu yönde olduğu kaydedilerek, maktulden kaynaklanan bu hareketlerin sanık lehine haksız tahrik sayılarak cezasında indirim yapıldığı belirtildi.

Olay ve yargılama süreci

Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Cemal Demirci ile 38 yaşındaki oğlu Zekeriya Demirci arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Demirci oğluna tabancayla ateş etmiş, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine kaldırılan Zekeriya Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanarak hakkında dava açılan baba, "alt soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, cezası tahrik ve takdir indirimiyle 17 yıl 6 aya düşürülmüştü. Sanık, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis ve 820 lira adli para cezasına mahkum edilmişti.