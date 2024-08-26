Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım - Son Dakika
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Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım

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Balıkesir'de 18 yaşındaki kızını elleriyle boğarak öldüren baba Murat Sevilen ifadesinde, "Tartıştık sonra kendisini öldürüp cesedini çekyata koydum. Ardından telefonu karıştırıp erkek arkadaşı ile yaptığı yazışmaları okudum. Bu kez erkek arkadaşını bulmak için evden ayrılıp taksiye bindim; fakat polis beni kısa sürede yakaladı" dedi.

26.08.2024 13:39  Güncelleme: 15:59
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde tartıştığı kızı Eylem Sevilen'i (18) boğarak öldüren Murat Sevilen (44), kızının erkek arkadaşını bulmaya giderken yakalanmış.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, iddiaya göre, arkadaşının doğum gününe gitmek isteyen kızı Eylem Sevilen ile tartıştı. Sinirlenen Murat Sevilen, kızını boğduktan sonra evden ayrıldı. Cinayet, tarım işçisi olarak çalışan 2 çocuk annesi eşi Hafize Sevilen'in iş dönüşü eve gelmesi ile ortaya çıktı. Kızının cansız bedenini çekyatın içinde bulunca sinir krizi geçiren Hafize Sevilen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede adrese gelen sağlık görevlileri, Eylem Sevilen'in öldüğünü belirledi. Pizzacıda çalıştığı öğrenilen Eylem Sevilen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kızını boğarak öldüren babanın bir sonraki adımı da felaket olacakmış: Erkek arkadaşını bulmak için evden ayrıldım

"ERKEK ARKADAŞI İLE YAPTIĞI YAZIŞMALARI OKUDUM"

Olayın ardından evde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Murat Sevilen'i yakalayıp gözaltına aldı. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sevilen ifadesinde, "Erkek arkadaşı olduğunu düşündüğüm kızım, bir başka arkadaşının doğum gününe gitmek istedi. Ben de erkek arkadaşı ile gideceğini düşünerek izin vermedim. Tartıştık sonra kendisini öldürüp cesedini çekyata koydum. Ardından telefonu karıştırıp erkek arkadaşı ile yaptığı yazışmaları okudum. Bu kez erkek arkadaşını bulmak için evden ayrılıp taksiye bindim. Fakat polis beni kısa sürede yakaladı" dedi.

Psikolojik sorunları bulunan ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen inşaat işçisi Murat Sevilen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eylem Sevilen'in, Gönen'de toprağa verileceği belirtildi.

Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
Kaynak: DHA

Balıkesir, 3-sayfa, Gönen, Baba, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım - Son Dakika

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