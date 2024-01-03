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Baba ve Oğul Dumansız Filtre Geliştirdi - Son Dakika
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Baba ve Oğul Dumansız Filtre Geliştirdi

BURDUR'da yaşayan İsmail Çetin ve oğlu Hasan Çetin, mahallelerindeki fırının bacalarından çıkan duman, kurum ve kokudan rahatsız olunca dumansız filtre geliştirdi. Baba ve oğul, hava kirliliğini önlemeyi amaçladıkları bu sistem için patent başvurusu yaptı.

03.01.2024 - 15:15,
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BURDUR'da yaşayan İsmail Çetin (57) ve oğlu Hasan Çetin (25) mahallesindeki fırının bacalarından çıkan duman, kurum ve kokudan rahatsız olunca sanayi tesisleri ve fırınlarda kullanılabilecek dumansız filtre geliştirdi. Baba ve oğlu, patentini almak için başvuru yaptıkları sistemle hava kirliliğini önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Burdur'da yaklaşık 40 yıldır demir doğrama ustalığı yapan İsmail Çetin ikamet ettiği Sakarya Mahallesi'nde bulunan fırının bacasından çıkan duman, kurum ve kokudan rahatsız olunca 'dumansız filtre' yapmaya karar verdi. Oğlu Hasan Çetin ile Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yeri kiralayan İsmail Çetin, 3- 4 ay çalışarak dumansız filtreyi geliştirdi. İsmail Çetin ve oğlu Hasan Çetin, geliştirdikleri sistemin patentini almak için de Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdu.

'FAYDALI PATENT BELGESİ ALDIK'

İsmail Çetin, "Mahallemizdeki fırından gelen duman, kurum ve kokudan rahatsız olduğum için dumansız filtre yapmaya karar verdim. Üzerinde 3- 4 ay çalışarak sonunda başardık. Duman, kurum ve kokuyu engelledik. Nasip olursa fabrikalarda, fırınlarda, hamamlarda filtremiz başarılı bir şekilde çalışır" dedi. 40 yıldır demir doğrama işi yaptığını anlatan İsmail Çetin, yaklaşık 250- 300 bin TL masraf ettikleri sistemin patentini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduklarını da söyledi.

'BAKIM DA GEREKMİYOR'

Hasan Çetin de "Babamın bir fikri vardı. Beraber bu projeye başladık. Önce sobada denedik, filtre sayısı yetersiz geldi. Sonra varilde filtre sayısını artırarak denedik. Çıkan sorunları çözdük. En son ısı 150 dereceye ulaşınca tam sonuç aldık. Bu projenin amacı hava kirliliğini önlemek. Avrupa Yeşil Mutabakatı var. Sıfır karbonmonoksit seviyesine ulaşılmasını hedefliyorlar. Hedefleri 2050 yılı. Bizim projemizle birlikte bu süre daha erkene çekilebilir. Fabrikalar hava kirliliğinden dolayı çok yüklü cezalar ödüyor. Bizim filtremizi kullanırlarsa bakım da gerekmiyor. İstedikleri yakıtı yakarak daha fazla tasarruf etmiş olurlar. Hem de duman olmadığı için cezadan kurtulmuş olacaklar" diye konuştu.

'SİSTEM KENDİNİ HER ZAMAN TEMİZ TUTUYOR'

Hasan Çetin, kurdukları sistemin koku ve dumanı yüzde 100 kestiğini belirtirken, sistemin nasıl çalıştığını ise şu sözlerle anlattı: "Sistem oval şeklinde birbirini tamamladığı için sacın içinde dönerek 150 dereceye ulaştığında içeriden çıkan dumanı, kokuyu ve kurumu kesiyor. Daha sonrasında fosil yakıt attığımızda bacadan tekrar duman çıkmıyor. Sistemin dik çalışması gerektiği için ısı derecesi yükseldiğinde temizleme ihtiyacı kalmıyor çünkü sistem kendi içindeki kurumu yakıyor ve kendini her zaman temiz tutuyor. Aynı zamanda fabrika ya da filtre takılan kuruluş baca temizleme ihtiyacı duymayacak. Tamir bakım ve onarım gerektirmiyor. Ürünümüzde krom 304 mat kalite sac 2- 3 mm kullanacağız. Filtre 10 parçadan oluşuyor. Yakıt olarak kömür ve odun daha hesaplı ve filtreyi ısıtması daha kolay oluyor." (DHA)

Baba ve Oğul Dumansız Filtre Geliştirdi
Kaynak: DHA
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Hasan Çetin, Burdur, Baba, Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ve Oğul Dumansız Filtre Geliştirdi - Son Dakika


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