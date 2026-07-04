Baba ve Oğul İçin Cenaze Töreni

3 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp dorsesinin altına giren otomobilde yaşamını yitiren sürücü Emin Torgay (24) ile babası Musa Torgay'ın (53) cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınlarına teslim edildi. Baba ve oğlu için Dilovası ilçesindeki Orhangazi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve ailenin yakınları katıldı. Baba ile oğlunun cenazeleri, öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından Dilovası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diğer yandan, Emin Torgay'ın yaklaşık 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Erol POLAT/KÖRFEZ(Kocaeli),