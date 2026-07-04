Baba ve Oğul İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
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Baba ve Oğul İçin Cenaze Töreni

Baba ve Oğul İçin Cenaze Töreni
04.07.2026 14:58
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Kocaeli'de TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden baba ve oğul, cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

3 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp dorsesinin altına giren otomobilde yaşamını yitiren sürücü Emin Torgay (24) ile babası Musa Torgay'ın (53) cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınlarına teslim edildi. Baba ve oğlu için Dilovası ilçesindeki Orhangazi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve ailenin yakınları katıldı. Baba ile oğlunun cenazeleri, öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından Dilovası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diğer yandan, Emin Torgay'ın yaklaşık 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Erol POLAT/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ve Oğul İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

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