Babacan: "Avrupa'nın Güvenlik Mimarisi ve Çin ile Rekabetinde Rol Alabiliriz"

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avrupa Reform Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Gümrük Birliğinin güncelleme, vizelerin kaldırılma zamanı geldi. Türkiye, büyük fırsatlar sunuyor. Avrupa'nın güvenlik mimarisi ve Çin ile rekabeti için önemli kapasiteye sahibiz. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da kalıcı barış olmaz. Türkiye, doğru politikalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi hedefine ulaşabilir. Demokrasimiz ölmedi, seçmenin güçlü demokratik düzen arzusu sürüyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Londra'da Avrupa Reform Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Çin ve ABD'den sonra dünyanın en gelişmiş 3'üncü diplomatik ağına sahip olduğunu, farklı coğrafyalarla olan ilişkilerin ayrıcalıklı bir konum sağladığını belirterek, "Bu benzersiz konum, doğru yönetildiğinde, yalnızca Türkiye için değil bizimle etkileşimde olan tüm ülkeler için büyük fırsatlar sunmakta" dedi.

"Gümrük Birliği'ni güncelleme vizeleri kaldırma zamanı geldi"

İkinci Trump dönemiyle birlikte ABD'nin Avrupa'ya bakışının değiştiğini ve ortaya yeni bir jeostratejik tablo çıktığına işaret eden Ali Babacan, bu durumun Türkiye ile Avrupa arasında yakın işbirliği için hem imkan hem de zorunluluk doğurduğunu belirtirken Gümrük Birliği, vize ve Çin'in Avrupa'ya karşı ekonomik tehdidine ilişkin de mesajlar verdi:

"Avrupa'nın yeni bir güvenlik mimarisine, artan savunma harcamalarına ve daha güçlü bir iş birliği zeminine ihtiyaç duyduğu artık çok açık. Bu yeni ortam, Avrupa ile Türkiye arasında daha yakın bir iş birliği için hem bir imkan, hem de bir zaruret oluşturuyor. Türkiye böyle bir yapılanmada önemli bir rol oynayabilecek kapasiteye sahip. Şunu vurgulamam gerekir ki, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ve vize uygulamasının karşılıklı adımlarla kaldırılmasının vakti gelmiştir. Ayrıca şunu unutmamak gerekir: Çin, Avrupa ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Avrupa Birliği ile Türkiye güçlerini birleştirdiğinde, ortak rekabet gücü çok daha yüksek olur."

"Demokrasi, insan hakları gibi batılı değerler batılı hükümetlerce ortadan kaldırıldı"

Demokrasi ve insan hakları gibi batılı değerlerin batılı hükümetler eliyle ortadan kaldırıldığını şaşkınlıkla izlediklerini söylerken Gazze'de yaşananları örnek gösteren Babacan, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı gösterilen dayanışmanın burada gösterilmeyerek çifte standart uygulandığını kaydetti. Babacan, "Gazze'de şu anda kırılgan bir ateşkes var. İki yıllık bir geçiş yönetimi ve barışı koruma düzenlemeleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Ancak Filistin meselesinin özü hala olduğu gibi duruyor. Filistin Devleti'nin tanınması, sınırları, mülteciler, izolasyon, yerleşkeler, kutsal mekanlar ve Kudüs'ün statüsü gibi hiçbir temel konu ele alınmıyor. Bu temel başlıklar tartışılıp çözülmediği sürece Orta Doğu'da kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır" dedi.

"Demokrasimiz ölmedi, Vatandaşlarımızın güçlü demokratik düzen arzusu sürüyor"

Türkiye'de başkanlık sistemi yürürlüğe girdikten sonra insan hakları, özgürlükler ve demokratik işleyişe dönük eleştirilerin arttığını söyleyen Babacan, demokratik uygulamalarda sorunlar yaşansa da sandığa güvenin devam ettiğini ve yerel seçim sonuçlarının ülke geleceğinin, oyla değişimin kendi elinde olduğu gerçeğini gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bu yılın başından beri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanın da dahil olduğu ve çoğu ana muhalefet partisine mensup pek çok belediye başkanına yönelik davalar ve tutuklamalar yaşandı. Ciddi yolsuzluk iddiaları bulunsa da, toplumun önemli bir kısmı bu davaların siyasi olduğu kanaatinde. Bana bazen demokrasimizin ölüp ölmediği soruluyor. Onlara demokrasimizin hasta olduğunu ama temellerinin ayakta kalacak kadar güçlü olduğunu söylüyorum. Ne olursa olsun, vatandaşlarımızın güçlü bir demokratik düzen arzusu sürüyor."

"Doğru politikalarla 'dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi' hedefine ulaşabiliriz"

Türkiye'nin çok büyük ekonomi potansiyele sahip olduğunu savunan Babacan, önümüzdeki on ile yirmi yıl içerisinde doğru politikaların tutarlı biçimde uygulanması durumunda dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma hedefine ulaşılabileceğini açıkladı. Türkiye'de 2016 ile 2023 yılları arasında ekonomi yönetiminin ve politikalarının yanlış olması sonucu ekonomik dengelerin hasar aldığını, enflasyon ve gelir dağılımında bozulma olduğunu da hatırlatan Babacan, bir kısmı eski çalışma arkadaşlarından oluşan yeni ekonomi yönetimine ilişkin de şunları söyledi:

"2023 sonrası gelen yeni ekip para politikasını sıkılaştıracak adımlar attı. Maliye politikası tarafında vergiler artırıldı, fakat kamu harcamalarında tasarruf yönünde kayda değer bir gelişme olmadı. Ayrıca, şeffaflık ve yapısal reformlara olan şiddetli ihtiyaç hala devam ediyor."