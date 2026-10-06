Babacan, Başakşehir\'de okul saldırısı sonrası başsağlığının olağanlaşmamasını istedi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Başakşehir'deki okul saldırısının ardından yaptığı açıklamada, son aylarda farklı kentlerde yaşanan okul saldırılarına dikkat çekerek, "Okul, bir çocuğun en güvende olması gereken yerdir. Bu güveni yeniden tesis etmek devletin ilk görevidir" dedi.

Babacan, Başakşehir'de yaşanan okul saldırısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan'da Kahramanmaraş, geçen ay Turgutlu, bugün Başakşehir. Okul saldırılarının ardından başsağlığı dilemek bu ülkede olağan hale gelmemeli. Okul, bir çocuğun en güvende olması gereken yerdir. Bu güveni yeniden tesis etmek devletin ilk görevidir. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı evlatlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."