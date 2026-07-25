Babacan'dan Özel'e Tebrik Telefonu
DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, YENİ Parti'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i tebrik etti.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YENİ Parti'nin genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'i arayarak, hayırlı olsun dileklerini iletti ve siyasi çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: ANKA
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