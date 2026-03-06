Babacan: Ekonomi Politikaları Üreticiyi Zora Soktu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babacan: Ekonomi Politikaları Üreticiyi Zora Soktu

06.03.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Babacan, tekstil sektöründeki fabrikaların kapanmasını ve işsizliği artıran ekonomi politikalarını eleştirdi.

(ANKARA)-DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üretim maliyetlerinin artması ve döviz kurunun baskılanması nedeniyle üretici ve ihracatçının zor durumda kaldığını söyleyerek, son üç yılda tekstil ve hazır giyim sektöründe yaklaşık 10 bin fabrikanın kapandığını ve yüz binlerce kişinin işsiz kaldığını dile getirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek son üç yılda tekstil ve hazır giyim sektöründe yaklaşık 10 bin fabrikanın kapandığını ve yüz binlerce kişinin işsiz kaldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Babacan, üretim maliyetlerindeki artış ve döviz kurunun baskılanmasının üretici ile ihracatçıyı çaresiz bıraktığını ifade etti. Elektronik, beyaz eşya, tekstil, hazır giyim ve tarım gibi birçok sektörde daralma yaşandığını belirten Babacan, fabrikaların art arda kapandığını söyledi.

Babacan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek son üç yılda yapılanların "faizi artırmak, vergileri artırmak ve maaşları baskılamak" olduğunu savundu. Her sektör için ayrı stratejiler geliştirilmeden ve doğru destek ile teşvik mekanizmaları kurulmadan sanayinin ayağa kalkamayacağını belirten Babacan, bu koşullarda Türkiye'nin kalkınmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Ali Babacan, Ekonomi, İhracat, Üretim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Ekonomi Politikaları Üreticiyi Zora Soktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:39:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Babacan: Ekonomi Politikaları Üreticiyi Zora Soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.