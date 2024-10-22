Babacan: Gülen, Türkiye'ye en büyük zararı veren biridir - Son Dakika
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Babacan: Gülen, Türkiye'ye en büyük zararı veren biridir

DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, Gülen'in Türkiye'ye zarar verdiğini ve iadesinin gerektiğini vurguladı.

22.10.2024 00:00
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Fetullah Gülen, yakın tarihimizde bu ülkeye en büyük zararı veren insanlardan biridir. Keşke zamanında Türkiye'ye iade edilebilseydi, yaptıklarının hesabını mahkemelerimizde verebilseydi" dedi.

Babacan, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in dini kutsalları istismar ederek kitleleri yanlış yönlendirdiğini ve toplumda yaralar açtığını kaydetti.

Babacan, şunları ifade etti:

"Fetullah Gülen, yakın tarihimizde bu ülkeye en büyük zararı veren insanlardan biridir. Kurduğu yapıyı darbe teşebbüsüne kadar götürecek, bu ülkenin Meclisini kendi ülkesinin savaş uçakları tarafından bombalanmasına sebep olacak kadar aynı zamanda dengesini yitirmiş bir insandı. Keşke zamanında Türkiye'ye iade edilebilseydi, yaptıklarının hesabını mahkemelerimizde verebilseydi. Ama tabii ki başka bir hesap yeri de var; o hesapta ne yapar bilemem. Şuna dikkat etmek gerekiyor, birincisinde istihbarat mutlaka çok iyi çalışmalıdır. İkincisinde ehliyet ve liyakate dikkat etmek gerekmektedir. 'Şunun referansıyla aldık, şunların insanıymış, arkadaşları kırmayalım bari onlardan da birkaç kişi olsun' mantığı ile devlet kurumlarını yapılandırdığınızda, hele hele belli kurumlarda öbekleşme ve klikleşmeler olduğunda her zaman bir risk oluşur. İnsanlar 'benim bir abim ve ablam olsun; beni destekleyen birileri olsun ki devlette iş bulayım' şeklinde düşünmemelidir. ya da 'terfi almam için arkamda birileri olsun' hissiyatının yok olması gerekmektedir. Bu da güzel planlanmış bir devlet personel rejimi ile mümkündür. Kamuya alımlarda ehliyet ve liyakat bu işin en önemli çarelerinden birisidir. Aksi taktirde FETÖ gider METÖ gelir. Ben bu ifadeyi daha önce de kullandım. Onun için devlet yönetirken çok dikkatli olmak zorundasınız. Asla bu yapılarla pazarlığa, 'al ver'e girmemek gerekiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Babacan: Gülen, Türkiye'ye en büyük zararı veren biridir - Son Dakika

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