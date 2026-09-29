Babacan kamu gücünün çıkar için kullanılmasını da yolsuzluk olarak nitelendirdi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yolsuzluk sadece devletin parasını çalmak veya rüşvet almak değildir. Bir kişinin devletin gücünü ve imkanlarını kendisi, partisi, yakınları veya belli bir grup için çıkar sağlamak amacıyla kullanması da yolsuzluktur, haksız kazançtır" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yolsuzluğun yalnızca devletin parasını çalmak veya rüşvet almak olmadığını belirterek, kamu gücü ve imkanlarının kişi, parti, yakınlar veya belirli grupların çıkarı için kullanılmasının da yolsuzluk ve haksız kazanç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yolsuzluk yapan herkesin, kim olduğuna bakmaksızın hesap vermesi" gerektiği konusunda fikir birliği bulunduğunu belirterek, geniş anlamıyla yolsuzluk ve haksız kazanç kapsamına giren uygulamaları sıraladı.

"DEVLETTEKİ GÖREVİ KULLANARAK ÇIKAR SAĞLAMAK YOLSUZLUKTUR"

Babacan, bir kişinin devletteki görevini ve sahip olduğu yetkiyi kendisine, akrabalarına veya arkadaşlarına çıkar sağlamak için kullanmasının yolsuzluk olduğunu, imar planlarının, inşaat haklarının veya devlet arazilerinin kullanım biçiminin belirli kişi ya da şirketlere kazanç sağlayacak şekilde değiştirilmesini de aynı kapsamda değerlendirdi.

Devlet arazileri, ruhsatlar, izinler, teşvikler, lisanslar veya diğer kamu imkanlarının belirli kişilere çıkar sağlayacak şekilde kullandırılmasının da yolsuzluk olduğunu belirten Babacan, bir iş, izin veya ruhsat karşılığında hediye, ayrıcalık, siyasi destek ya da başka bir menfaat elde edilmesini de yolsuzluk olarak nitelendirdi.

"İHALEYİ ADRESE TESLİM HALE GETİRMEK YOLSUZLUKTUR"

Babacan, ihalelerin gerçek rekabetten kaçırılması amacıyla davet veya doğrudan temin yoluyla yapılması, ihalenin baştan belirli kişilerin kazanacağı şekilde hazırlanması ve işin "adrese teslim" hale getirilmesinin de yolsuzluk kapsamında olduğunu belirtti.

Devlet veya belediyelerin araç, bina, çalışan ve diğer imkanlarının parti ya da kişisel işler için kullanılmasını da yolsuzluk olarak değerlendiren Babacan, bazı kişi ve grupların siyasi düşüncesi, kimliği, inancı, bölgesi veya aidiyeti nedeniyle devlet imkanlarından ayrıcalıklı şekilde yararlandırılmasını da eleştirdi.

Babacan ayrıca, yolsuzluğu gördüğü halde gizlemek, soruşturulmasını engellemek veya yolsuzlukları denetlemekle görevli kurumların çalışmasını engellemenin de yolsuzluk olduğunu ifade etti.

"BİR EVİN GERÇEK DEĞERİNDEN DÜŞÜK BİR BEDELLE ALINMASI DA YOLSUZLUKTUR"

Kamu görevinden ayrıldıktan sonra yasal sınırlamaları ihlal ederek daha önce denetlenen sektör ve kurumlarda görev alınmasını ya da kamu görevi sırasında edinilen bilgi, belge ve nüfuzun kişisel veya ticari çıkar sağlamak amacıyla kullanılmasını da yolsuzluk kapsamında değerlendiren Babacan, "Yolsuzluk sadece devletin parasını çalmak veya rüşvet almak değildir. Bir kişinin devletin gücünü ve imkanlarını kendisi, partisi, yakınları veya belli bir grup için çıkar sağlamak amacıyla kullanması da yolsuzluktur, haksız kazançtır" ifadelerini kullandı.

Babacan, devlet gücü kullanılarak sağlanan bir menfaat karşılığında bir evin gerçek değerinden daha düşük bir bedelle alınmasını da yolsuzluk örneği olarak gösterdi.

Siyasetçilerin söz konusu davranışları yolsuzluk olarak görmesi ve bunlarla samimi ve etkili şekilde mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Ali Babacan, "Bir siyasetçi, yukarıda sayılan davranışları yolsuzluk olarak görmüyorsa ve bunlarla samimi ve etkili şekilde mücadele etmiyorsa, 'Yolsuzluğa karşıyım' demesinin tek başına bir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.