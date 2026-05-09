Babacan: Şehit ailelerinin borcu adaletle ödenmeli

(ÇORUM)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum'da şehitlik ziyareti ve Anneler Günü programında şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Ailelerin yaşadığı mağduriyetlere dikkati çeken Babacan, "Bu ülkenin size borcu var ve bu borç, sadece sözle değil; adaletle, hakkaniyetle ve güçlü bir sahiplenmeyle ödenmelidir" dedi.

Ali Babacan, Anneler Günü'nü şehit ve gazi yakınları ile birlikte kutladı. Annesinin de doğum yeri olan Çorum'da önce şehitliği ziyaret eden Babacan, burada okunan hatimlerin duasına katıldı. Babacan, dernek başkanından şehitler ve aileleri hakkında bilgi aldı ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Ali Babacan, DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı'nın hazırladığı "Anneler Günü" programında şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Masaları gezen eden Babacan, şehit ve gazi yakını annelere çiçek takdim etti.

Şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve mağduriyetlere dikkati çeken Babacan, şöyle konuştu:

"Başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri olmak üzere; yüreğinde evlat acısı taşıyan tüm anneleri saygıyla ve minnetle selamlıyorum. Sizler; sabrın, fedakarlığın ve karşılıksız sevginin en güçlü temsilcilerisiniz. Evlatlarınızın hatırası, bu milletin hafızasında daima yaşayacaktır. Şunu açıkça ifade etmek isterim: Bu ülkenin size borcu vardır. ve bu borç, sadece sözle değil; adaletle, hakkaniyetle ve güçlü bir sahiplenmeyle ödenmelidir. Bizim için esas olan; arada sırada hatırlayan değil, her daim yanınızda olan bir devlet anlayışıdır. Hiçbir annenin gözünde çaresizliğin kalmadığı, hiçbir gazimizin geleceğe dair endişe taşımadığı bir Türkiye mümkündür. Biz bu mümkün olanı, gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yapılacak çok şey var gerçekten… En başta, şehit ve gazi ailelerimizin haklarının farklı farklı kurumlarca takip ediliyor olması, ciddi bir dağınıklık oluşturuyor. Vatandaşlarımızın haklara ulaşması zorlaşıyor, süreçler uzuyor, yük artıyor. Her defasında söylüyoruz; her kürsüde dile getiriyoruz: Bizim hedefimiz; bu dağınık yapıyı ortadan kaldırmak, hakları tek bir sistemde toplamak ve hiç kimseyi kapı kapı dolaşmak zorunda bırakmamaktır. Biliyoruz, hayat pahalılığı karşısında mevcut destekler yetersiz kalmaktadır. Desteklerin miktarı, hayatın gerçekleriyle uyumlu hale getirilmelidir. Gazilerimizle ilgili önemli bir konunun da farkındayız: Aynı fedakarlığı göstermiş insanlar arasında ayrım oluşması kabul edilemez. Şehit yakınlarının ve gazilerimizin meseleleri, ertelenebilecek ya da ötelenebilecek meseleler değildir. Devlet hızlı olmalıdır arkadaşlar. Sorunlar hızla çözülmelidir."

"ANNELERİN GÜÇLÜ OLDUĞU YERDE, TOPLUM GÜÇLÜDÜR"

Annelerin duası, bu ülkenin en büyük gücüdür. Onların sevgisi, bu toprakların en sağlam harcıdır. Annelerin duasının olduğu yerde umut vardır, bereket vardır. Annelerin güçlü olduğu yerde, toplum güçlüdür. Annelerin huzurlu olduğu yerde, memleket huzurludur. Annelerimizin hayatını kolaylaştıran, emeğini görünür kılan, adaleti güçlendiren bir anlayışı bu ülkede hakim kılmak zorundayız. Hiçbir annenin yalnız hissetmediği, hiçbir evladın geleceğinden endişe duymadığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek zorundayız. Çünkü; annelerin yüzünün güldüğü bir ülkede, umut büyür, güven artar. Sizlerin hayalleri, bizim de hayallerimiz. Sizlerin umudu, bizim de umudumuz. Sizlerin özlemi, bizim de özlemimiz. Bu ülkeyi, umutsuzluğa teslim etmeyeceğiz. Başınız yere eğilmesin, boynunuz bükük kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin annelerine artık acıyı, kaygıyı, yoksulluğu değil; adaleti, barışı ve huzuru hediye etmek zorundayız. Bu ülkenin annelerine; geçim sıkıntılarını, ay sonunu getirememe telaşını değil; refahı, bereketi hediye etmek zorundayız. Bu ülkenin annelerine; evlatları için, torunları için yaşanabilir bir Türkiye hediye etmek zorundayız."