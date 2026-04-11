Babacan: Türkiye Değişmeli

11.04.2026 20:18
DEVA Partisi lideri Babacan, ülkenin yönetim zihniyetinin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Konya'da düzenenlenen Tarım Fuarı'na katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AGRO TV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir şey değişecek sonra her şey değişecek. Değişmesi gereken şey, ülkeyi yöneten zihniyet ve kadrodur. O değiştikten sonra her şey değişir. İnanın, devlet yönetimi zor bir şey değildir, bakın. Unutmayalım: Bu ülke, koalisyon hükümeti döneminde, rahmetli Erbakan ile Ecevit'in koalisyonunda Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmıştır. Bütün dünyaya meydan okumuştur. Hani şu anda ne deniyor? 'Koalisyonlar şöyle, böyle' falan filan… Bir koalisyon hükümeti döneminde Amerika'ya kafa tutmuştur, NATO'ya kafa tutmuştur. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmıştır bu ülke. Türkiye'nin kendisi güçlüdür; yeter ki düzgün yönetilsin. Mesele budur."

"Ülke, varlık içinde yokluk yaşıyor"

2 trilyon 700 milyar faizcilere para bulan bu devlet, eğer isterse; dürüst, çalmayan, çaldırmayan bir kadroyla yönetildiğinde, çiftçiye gerekli olan desteği de gayet rahat bulur. 2 trilyon 700 milyar buluyorlar, değil mi? Bakın, bu 2 trilyon 700 milyar demek bugünkü kurlarla yaklaşık 60 milyar dolar demek. Demek ki istenince bulunuyor. Ben 2002'de ilk ekonomiyi yönetmeye başladığımda da bu soruyu çok soruyorlardı: 'Nereden bulacaksınız?' O zaman malum, hortumculuk vardı. Biz de diyorduk ki o hortumları keseceğiz, çiftçimizin ve esnafımızın dükkanına bağlayacağız. Bir ara hortumlar tamamen kesilmişti, şimdi maalesef çapı 1 cm'den başladı, 10'luk, 20'lik, 30'luk hortumlar gibi giderek büyüyor maalesef. Onun için şu anda ülke, varlık içinde yokluk yaşıyor. Yani varlık içinde bir yokluk yaşıyoruz, bunu bilelim."

Kaynak: ANKA

