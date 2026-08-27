Babacan Üreticilerin Sorunlarını Dinledi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yenimahalle Serhat Mahallesi'nde sebze bahçeleri ve seraları ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi. Babacan, "Çalışan, üreten ama geçinemeyen milyonlarca çiftçimizin feryadı Ankara'da da duyuluyor" dedi.

Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yenimahalle Serhat Mahallesi'nde sebze bahçelerine ve seralara gittik. Üreticilerimizin dertlerini yerinde dinledik. Çalışan, üreten, ama geçinemeyen milyonlarca çiftçimizin feryadı Ankara'da da duyuluyor. Misafirperverlikleri ve samimiyetleri için herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.