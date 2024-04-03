Babadan oğluna geçen muhtarlığı 58 yıldır sürdürüyorlar
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Bülent Tüzün, babası Selahattin Tüzün'den devraldığı muhtarlığı 30 yıldır sürdürüyor.
Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Bülent Tüzün; 28 yıl muhtarlık görevi sürdükten sonra görevi bırakan babası Selahattin Tüzün'den sonra 30 yıldır muhtarlık görevini sürdürüyor.
Muhtar Bülent Tüzün,"1999 yılında bu görevi devraldım. Bugün itibariyle 6'ıncı dönemimi seçilerek devam ediyorum. Mahallemiz sevenlerimiz gönül birliği ile göreve devam etmemiz istendi. Bizde aynı şevkle aynı sevgiyle hizmet anlayışımız her zamanki gibi oldu. Üstüne daha güzel şeyler koyarak devam edeceğiz. Mahalle halkımıza teşekkür ediyorum. Zonguldak'ta çok güzel bir seçim geçti. Onun içinde mutluyum. 4 aday çıktı. İkinci olan rakibimizi 775 oy farkı atarak geçtim. Onlarda bizim arkadaşımız kardeşimiz. Onlarda mahalleye hizmet etmek için çıktılar. Bu şekilde seçimi geçtik"dedi.
"Mahallede büyük bir aile olduk"
Mahallede büyük bir aile olduklarını ifade eden Tüzün, "Kendime olan özgüvenim ve mahallede sevgi saygıya bağlıyorum. Mahallemi bir aile olarak görüyorum. Büyük bir aileyiz mahallemizde. Büyük bir aile olmamızın nedenlerinden biri de güvenle birlikte ortaya çıkmam ve aday olmam. Onlarında o güvene güven duyarak desteklemeleri. O günkü şartlar neyi gösteriyorsa ona göre hareket edeceğiz. Ondan sonra alıp çıkacağım diye birşey yok. O gün ki şartlarda bırakmam gerekiyorsa bırakarım. Talep o şekildeyse bırakırım"diye konuştu.
"Mahalleli muhtar olmam için baskı yaptı"
Muhtar Bülent Tüzün, "Babamdan sonra ben adaylığı düşünmüyordum. Çünkü babam uzun yıllar yaptı. Babamla birlikte çalışma yaptık. Artık yeter dedik. Babadan sonra değişsin. Dedem mahallenin kurucu muhtarıydı. 1 dönem sonra amcam oldu. Amcamdan sonra bir kişi daha araya girdi. Babam oldu. Babamdan sonra araya bi kişi girer takdir edilirse çıkarız. Mahalle sakinlerimiz bürokrasi den ol ille de başkasını arattırma işi biliyordun acemilerle uğraştırma diye baskı yaptılar. Gelene teveccühlerden sonra aday olmak zorunda kaldık. O süreç aynı şekilde devam ediyor"diye konuştu.
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