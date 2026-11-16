Babaeski'de kötü koku yayan Şeytanderesi'nde Çevre ekipleri inceleme başlattı - Son Dakika
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Babaeski'de kötü koku yayan Şeytanderesi'nde Çevre ekipleri inceleme başlattı

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Babaeski\'de kötü koku yayan Şeytanderesi\'nde Çevre ekipleri inceleme başlattı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçen Şeytanderesi'nin renginin değişmesi ve kötü koku yayması üzerine vatandaşların ihbarıyla inceleme başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek derede analiz için sudan numune aldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçen Şeytanderesi'nin renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayması üzerine inceleme başlatıldı.

Vatandaşlar, derenin ilçe merkezinden geçtiği bölümde su yüzeyinde köpüklenme oluşması, suyun renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayılması üzerine durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, derede incelemede bulunarak analiz için sudan numune aldı.

Kaynak: AA
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