Babalar Günü\'nde Sınav Heyecanı

ADANA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( AYT ), sabahın ilk saatlerinde adayların sınav merkezlerine alınması ile başladı. Evlatlarını sınava götüren babaların heyecanı, Babalar Günü dolayısıyla katlandı. Oğlunu okulun önünde bekleyen Ali Vergil, "Çok duyguluyum aslında. Sabah oğlum Babalar Günü'nü kutladı. Beraber okula geldik, dualarla sınava gönderdim" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15'te başladı. Öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde toplandı. Aileleri ile okul önünde bekleyen öğrenciler, kapıların açılmasıyla sınav salonlarına alındı. Okul önlerinde bekleyen aileler de dua ederek çocuklarını bekledi.

BABALAR, HEYECANA ORTAK OLDU

AYT'nin Babalar Günü'ne denk gelmesi ile evlatlarını sınava götüren babalar da heyecanlı bekleyişe koyuldu. Okul önlerindeki parklarda, gölgelik alanlarda bekleyen babalar, çocuklarının heyecanına ortak oldu. Babalarının gününü kutlayıp, vedalaşan öğrenciler sınav salonunda, velileri de dışarıda ter döktü.

'STRESTEN GECE UYUYAMADIK'

Sınava giren oğlunu bekleyen Ali Vergil, "Çok duyguluyum aslında. Sabah oğlum Babalar Günü'nü kutladı. Beraber okula geldik, dualarla sınava gönderdim. Sınavdan önce ne yapması gerektiğini, stres yapmamasını söyledim. Şu an Adana sıcağında, gölgede bekliyoruz. Eminim ki anne ve babalar daha heyecanlı. Biz de stresten gece uyuyamadık. İnşallah tüm çocuklarımızın istediği idealler gerçekleşir, başarılı olurlar" diye konuştu.

'HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Okul önünde bekleyen velilerden Abdullah Koç ise "Sabah çocuğum Babalar Günü'nü kutladı, evden çıktık. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah çocuklarımız başarılı olur, iyi yerlere gelirler. Olmazsa da dünyanın sonu değil. Çocuklarımız sınavda, biz de heyecanla bekliyoruz" dedi.