Babanın Yürek Yakan Veda Anı

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Asrın felaketi sonrası enkazdan çıkardığı kızı kucağında bekleyen babanın görüntüsü yürek burktu

Kahramanmaraş'ın acı günü, bir babanın yürek yakan vedası

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Enkazdan çıkardığı küçük kızını kucağında bekleyen bir babanın görüntüsü yürek burktu.

6 Şubat 2023 sabahı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından yürek burkan görüntüler yaşandı. O anlardan birinde, bir babanın çocuğunun cansız bedenini enkazdan çıkartıp kucağına alması yürek yaktı.

Kim olduğu bilinmeyen ve enkazdan kurtarılamayan küçük kızını bir battaniyeye sararak kollarında taşıyan baba, yaşanan dramın bir öreğini oluşturdu.

Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Borsa Caddesi'ndeki enkazlar arasında depremin ilk günü babanın kızı için akan gözyaşını dindiremezken, çevresindeki sessizlik, acının derinliğini gözler önüne serdi.

Bu baba da, yaşam mücadelesine tutunamayan kızını son kez kollarına almış, onu uğurlamanın ağırlığıyla yere çökmüştü.