Babasından devraldığı muhtarlığı 35 yıldır sürdürüyor

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Sakarya'da 20 yıl muhtarlık yapan babasından görevi devralan Cihan Alemdaroğlu, 35 yıldır mahalle sakinlerine hizmet için çalışmalarına devam ediyor.

Adapazarı ilçesine bağlı yaklaşık 25 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlığı 55 yıldır Alemdaroğlu ailesi yönetiyor.

Babasının 20 yıllık muhtarlık görevinin ardından 1989 yılında mahalle sakinleri tarafından muhtar seçilen 65 yaşındaki Cihan Alemdaroğlu, 8 dönemdir güler yüzü ve tecrübesiyle vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor.

"Vatandaşla devlet arasında köprüyüz"

Esnaf emeklisi Cihan Alemdaroğlu, AA muhabirine, muhtarlık görevinin son dönemlerinde babasına yardımcı olduğunu söyledi.

Babasının görevi bırakmak istemesi üzerine 1989'daki seçimde onun da oyunu alarak muhtar seçildiğini belirten Alemdaroğlu, hizmet ve icraatlarıyla görevi 35 yıldır yürüttüğünü kaydetti.

Alemdaroğlu 15 yıl önce 81 yaşında vefat eden babasının söylemlerini örnek alarak hareket ettiğini, hizmet almaya gelenlere hoş sohbet ve güler yüzle hizmet vermeye çalıştığını dile getiren Alemdaroğlu, insanları mutlu etme çabasında olduğu için bugünlere geldiklerini anlattı.

Mahallenin bir evladı olduğunu aktaran Alemdaroğlu, "İnsanlarla iç içeyiz. Cenazesinde, mutluluğunda, hastalık ve sıkıntılarında beraberiz. İnsanlara ne kadar yakın duruyorsanız bu süreç de o kadar uzuyor." dedi.

Vatandaşla devlet arasında köprü olduklarına işaret eden Alemdaroğlu, "Ne yapacağını bilemeyen vatandaşlara ne yapmaları gerektiği konusunu kolay yoldan tarif ediyoruz veya yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Alemdaroğlu, devletin ihtiyaç sahiplerini çok iyi takip ederek hizmet verdiğini vurgulayarak, hayırseverleri de gerçek manada ihtiyacı olanlara yönlendirdiklerini söyledi.

Huzur ve güvenin sağlanmasında muhtarların da önemine değinen Alemdaroğlu, kolluk kuvvetlerine çalışmalarında destek verdiklerini kaydetti.

"Bir dönem daha göreve talip olabilirim"

Alemdaroğlu, bir dönem daha göreve talip olabileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlk seçimde babamdan devraldığım için o oyları babamın oyları olarak değerlendirdim. Sandıklardan sadece Cihan Alemdaroğlu çıkıyordu. O an kendime 'Bu senin başarın değil, babanın başarısı.' dedim. Ondan sonra üstüne ne koyabildiysek o kendi icraatımızla alakalı. Allah'a şükür babamdan almış olduğum bayrağı yere düşürmedik. Daha da yükseklere götürmeye gayret ediyoruz. Herkese nasip olmayacak harika bir duygu. Muhtar arkadaşlarıma da tavsiyemdir; geleni ne olursa olsun hoş karşılayın, hoş gönderin."

Muhtarlık sürecindeki bazı ilginç anılarından da bahseden Alemdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da muhtarlara verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

"Muhtarımızla ağabey kardeş gibi ilişkimiz var"

Mahalle sakini Tayfun Özdemir, 1994'ten bu yana mahallede ikamet ettiğini belirterek, "Muhtarımızla ağabey kardeş gibi ilişkimiz var. 1999 depreminde bize devletin elini gerçekten uzattı. Yardım, barınak, yiyecek gibi yardımları bize ulaştırdı. Allah ondan razı olsun. Gerek sosyal çevrelerle yaptığı çalışmalarla alakalı gerek mahallenin gerçek ihtiyaçlarıyla alakalı kendisinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Fehmi Çalış ise Alemdaroğlu'ndan memnun olduklarını dile getirerek, "Muhtarımız, tanıdığımız günden itibaren sevecen, işinin erbabı. Etrafını kontrol eden, sinerji veren biri. Mahallede girip çıkmadığı yer kalmadı. Kıymetli biri, Allah razı olsun. Daha nice 35 yıllar diliyorum." diye konuştu.