Babasını cezaevi izninde bıçaklayarak öldüren hükümlü, Aydın Germencik'te tutuklandı

Babasını cezaevi izninde bıçaklayarak öldüren hükümlü, Aydın Germencik'te tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Germencik'te cezaevinden izinli çıkıp babası Mehmet Kuru'yu (49) bıçaklayarak öldüren hükümlü Hayrettin Kuru (25), polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Germencik ilçesinde, hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp, babası Mehmet Kuru'yu (49) bıçaklayarak öldüren Hayrettin Kuru (25) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Melek FIRAT/ AYDIN,
Kaynak: DHA
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