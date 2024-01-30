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SPOR Babasının motosiklet tutkusu 6 yaşındaki Şefik Uras'ın hayali oldu - Son Dakika
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SPOR Babasının motosiklet tutkusu 6 yaşındaki Şefik Uras'ın hayali oldu

Burdur'da babasının motosiklet tutkusunu örnek alan 6 yaşındaki Şefik Uras Tırpan, aldığı eğitimler sonrası motokros şampiyonasına katılmaya karar verdi. Babasından aldığı sürüş eğitimiyle pistte antrenman yapan Şefik Uras, Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

SPOR Babasının motosiklet tutkusu 6 yaşındaki Şefik Uras\'ın hayali oldu
30.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 12:06
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SPOR Babasının motosiklet tutkusu 6 yaşındaki Şefik Uras'ın hayali oldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da babasına özenerek geçen yıl motosiklet sürmeye başlayan Şefik Uras Tırpan (6), aldığı eğitimler sonrası motokros şampiyonasına katılmaya karar verdi. Motosiklet tutkunu olan babasından aldığı sürüş eğitimiyle pistte antrenman yapan Şefik Uras, Türkiye şampiyonluğunu kazanmayı istediğini söyledi.

Burdur'da motosiklet kullanmayı seven babası Yakup Tırpan'ı örnek alan Şefik Uras Tırpan, geçen yıl motosiklet kullanmaya başladı. Babasından motosiklet kullanmayı öğrenen Mehmet Yıldızlı İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Şefik Uras Tırpan, daha sonra Burdur Gölü kenarındaki pistte antrenmanlara başladı. Hafta sonları derslerini tamamladıktan sonra pistte gelen baba- oğul, sürüş antrenmanlarını sıklaştırdı. Motosiklet kullanmaya ve yarışmalara katılmaya ilgi duyan Şefik Uras Tırpan'ın isteğine babası da destek verdi.

'BABAM BENİ EĞİTİYOR'

Baba-oğlun 1 yıllık antrenmanı sonrası Şefik Uras Tırpan, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenleyeceği yarışmalara katılmaya karar verdi. 50 cc kategorisinde yarışacak Şefik Uras Tırpan, antrenmanda babasını dinleyip, motosikletiyle pistin tozun attırıyor. Yarışmalara katılmak istediğini ve şampiyonluk kazanmayı hayal ettiğini belirten Şefik Uras Tırpan, "Cumartesi ve pazar günleri piste geliyoruz. Babam beni eğitiyor. Yaş grubumdaki yarışlara katılmak istiyorum. Motora binerken mutlu oluyorum, korkmuyorum" dedi.

ÖDEVİNİ YAPIP, GAZA BASIYOR

Oğlunun 5 yaşından itibaren motosiklet kullanmaya başladığını belirten Yakup Tırpan, şunları söyledi:

"Şefik Uras, 1 yıldır motora biniyor. Ben çocukluğumdan beri motora biniyorum. Oğlumu, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun bu yıl düzenleyeceği motokros şampiyonalarına hazırlıyorum. Kendisi motora binmeyi çok seviyor. Sabah ödevini yaptıktan sonra yağmurda, çamurda, karda, soğukta motosiklete binmek için piste gelmek istiyor. Antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." (DHA)

Kaynak: DHA
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Motosiklet, Türkiye, Burdur, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Babasının motosiklet tutkusu 6 yaşındaki Şefik Uras'ın hayali oldu - Son Dakika
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