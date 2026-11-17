Babasının vasiyetini yerine getirmek için 32 yıl sonra üniversite sıralarına dönen 66 yaşındaki Müzeyyen Akın, 1'i yüksek lisans olmak üzere 4 üniversite diplomasına yenilerini eklemek için gün sayıyor.

İlk kez girdiği üniversite sınavında 1977 yılında o dönemki adıyla Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Enstitüsü Bölümü'nü kazanan Akın, 1980'deki askeri darbe nedeniyle eğitimine ara verdi.

Okulların eğitime başlamasının ardından bu kez de özel nedenlerden üniversiteye dönemeyen Akın, üniversite mezunu olmasını çok isteyen babasının vasiyetini yerine getirmek için 2012'de yeniden sınava girdi.

İlk üniversitesini bırakmasının üzerinden geçen 32 yılın ardından girdiği sınavda Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nı kazanan Akın, o tarihten itibaren eğitim hayatına ara vermeden devam etti.

İlk üniversitesini 3'üncülükle tamamlayan Akın, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde sosyoloji ve psikoloji bölümlerini de başarıyla tamamladı.

Son 10 yıldır aralıksız her yıl üniversite sınavlarına giren Akın, bu süre zarfında Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yüksek lisans diploması aldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde uzaktan eğitimini sürdüren Akın, her sınav döneminde Denizli'nin Acıpayam ilçesinden Kayseri'ye geliyor.

Halk Eğitim Merkezi'nden 47 farklı alanda katılım belgesi de bulunan Akın, çini ve makrome gibi birçok el sanatında da uzun yıllardır usta olarak eğitim veriyor.

Eğitim serüvenini vize sınavları için geldiği Kayseri'de AA muhabirine anlatan Akın, ilk üniversitesini 1980 yılında bırakmak zorunda kalmasından dolayı babasının çok üzüldüğünü söyledi.

Babasının kendisine üniversiteyi tamamlamasını vasiyet ettiğini anlatan Akın, "Bu benim içimde hep ukde kalmıştı. Bir gün babamı mutlu etmek istiyordum. Bir üniversiteden mezun olup diplomasını da babamın mezarına götürmek istiyordum. 52 yaşındayken Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nı kazandım ve burayı 3'üncülükle bitirdim. Aldığım diplomayla da babamın mezarına gidip orada dua ettim." dedi.

"Her gün bir şey öğrenip cebime koyuyorum"

Eğitim hayatının büyük bir bölümünün yollarda geçtiğinin altını çizen Akın, "Kayseri'ye gidip geliyorum. Buraya gelmem 12 saat sürüyor ama ben bu yolda hiç yorulmuyorum çünkü her gün bir şey öğrenip cebime koyuyorum." diye konuştu.

Gazetecilikte 3, Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi'nde 4. sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Akın, "Bunları bitirdikten sonraki planım da hazır. Hukuk Fakültesi düşünüyorum, inşallah sınavı kazanabilirsem. 10 yıldır aralıksız üniversite sınavına giriyorum. Bu sene de gireceğim. Hukuk kazanamazsam açık öğretimden edebiyat bölümü düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Akın, her gittiği okulda hem eğitimcilerden hem de sınıf arkadaşlarından sürekli saygı gördüğünü, bazı arkadaşlarının kitaplarını taşıdığını, eğitim hayatı boyunca çok güzel arkadaşlıklar edindiğini sözlerine ekledi.

Akın'ın sınıf arkadaşı Faruk Akmaden ise 66 yaşındaki bir öğrenciyle eğitim görmenin kendileri için bir şans olduğunu belirterek, "Müzeyyen Abla bizim için önemli bir kıymet. Kendisi sürekli bizlere yardımcı oluyor. Annemiz gibi oldu bizim, her şeyimizle ilgileniyor." dedi.

Zübeyir Tarım da Müzeyyen Akın'ın kendilerine örnek olduğunu ve kuzey yıldızı gibi yol gösterici olduğunu ifade etti.