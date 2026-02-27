Bade\'nin 3D Yazıcıyla Üretim İhtirası

İZMİR'de, Bade Çağlar (13), 3D yazıcıyla mama kabından oyuncağa, akıl oyunlarından terliğe kadar birçok ürün tasarlayıp üretiyor. Ürettiklerini ihtiyaç sahipleriyle ve sokak hayvanlarıyla paylaştığını belirten Çağlar, "Üretmek istiyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan öğretmen Mutlu Çağlar (50) ve Büşra Çağlar (42) çiftinin tek kızları Bade Çağlar, babası sayesinde 9 yaşında 3D yazıcı ile tanıştı. 3D yazıcıyla çeşitli ürünler üretmeye başlayan Çağlar, zamanla ihtiyaç sahipleri ve sokak hayvanlarına yönelik ürünlere yöneldi. Hediyelik eşya, mama kabı, ev eşyası, akıl oyunları ve terlik üreten Çağlar, yaşıtlarına da örnek oldu. Ürünleriyle ihtiyaç sahiplerine, sokak hayvanlarına ve devlet okullarına destek olduğunu belirten Çağlar, "Babamla ve annemle yapımı kolay ve kısa sürdüğü için 3D ile gemi yaparak başladım. Ardından kendimi geliştirdim ve sokak hayvanları için mama kabı, ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncaklar, okullara askılık, satranç takımı gibi ürünler yapıp dağıtmaya başladım. 3D ile bu kadar uğraşamaya ve öğrenmeye iten şey üretmek oldu. Tüketmek yerine üretmek istiyorum. Ben bir şeyler üretmeyi, başarmayı çok sevdim. Bir şeyi beğendiğimde satın almak yerine kendim üretebilmek güzel bir his. Birilerini de sevindirmek beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

'DAHA BÜYÜK VE GÜZEL ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM'

En son terlik ürettiğini belirten Çağlar, "Terliği 'TPU filament' adında yumuşak bir malzemeden yaptık. Terliklerin tekinin yapımı 9 saat sürüyor. Eğer biraz daha detaylı bir modelse yapım süresi 15 veya 16 saate kadar çıkabiliyor. Yapacağımız ürünü ilk önce bilgisayar aracılığıyla tasarlıyorum. Şekline ve renklerine karar verip, çizimi tamamladıktan sonra 3D ile yapıyorum. Şu anda 3D yazıcılardan araba parçaları, ev eşyaları hatta ev bile yapıyorlar. Ben de kendimi geliştirip, daha büyük ve güzel şeyler yapmak istiyorum" dedi.

'ÜRETİP, ÇEVRESİYLE PAYLAŞMASI BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

Bade'nin babası Mutlu Çağlar ise "Biz kızımızın paylaşımcı olmasını çok istiyoruz. Çok büyük paraya, eve ihtiyacı yok ama iyi insan olmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle bir şeyler üretmesi ve çevresiyle paylaşması, bizi çok mutlu ediyor. O da bunu severek yapıyor. Annesinden kaynaklı bir hayvan sevgisi de var. Hayvanlar ve çocuklar için oyuncaklar da üretiyor. Hayvan olsun, insan olsun bu dünya hepimizin. Bade'nin bu çabası da okullar tarafından hoş görüldü ve desteklerine karşılık kendisine plaket verdiler. Okul yönetimlerinin de çok hoşlarına gitti ve Bade'yi desteklediler. Bütün öğrencilere tüketici değil, üretici olmayı öğütlüyorum. Ülkeyi daha ileri refah seviyelere çıkarmanın tek yolu üretici olmak" diye konuştu.