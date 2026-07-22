Bade ve Babasıyla Yapay Zeka ile Sevgi Aşılıyor

İZMİR'de yaşayan Bade Çağlar (13), babası Mutlu Çağlar ile birlikte yapay zeka destekli çizgi film ve animasyonlar hazırlayarak çocuklara doğa, hayvan ve arkadaş sevgisini aşılıyor. Gönüllülük esasıyla yürüttükleri projelerde teknolojinin doğru ve faydalı kullanımını da anlatan Bade Çağlar, "Amacım kendi yaşıtlarımın teknolojinin iyi yönleriyle tanışmasını sağlamak, küçüklere ise sevgiyi aşılamak" dedi.

İzmir'de yaşayan öğretmen Mutlu Çağlar (50) ile Büşra Çağlar'ın (42) kızları Bade Çağlar, yapay zeka teknolojisini yalnızca eğlence amacıyla değil, çocuklara sevgi ve farkındalık kazandırmak için kullanıyor. Babasıyla birlikte farklı yapay zeka uygulamalarından yararlanarak çizgi film ve animasyonlar hazırlayan Bade, videolarında doğa, hayvan ve arkadaş sevgisini işlerken; yaşıtlarına ve kendisinden küçüklere teknolojinin doğru ve faydalı kullanımını göstermeyi amaçlıyor. Gönüllülük esasıyla hazırladıkları içeriklerden herhangi bir maddi kazanç sağlamayan Çağlar, bir sonraki projelerinde dünyayı daha yaşanabilir hale getirmeye çalışan bir süper kahramanın hikayesini anlatan dijital çizgi romanı ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunmayı planlıyor.

'ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUM'

Ailesiyle birlikte evcil hayvan beslediklerini belirten Bade Çağlar, "Bahçeli bir evde yaşadığımız için hayvanlarla bayağı yakınız. Bitkilerimiz ve ağaçlarımız da var. Bunun yanı sıra arkadaşlarımla da aram iyi. Böylece tüm bunlardan esinlenebiliyorum. Babamla farklı yapay zeka uygulamaları kullanarak ve prompt yazarak çizgi film veya animasyon videoları hazırlıyoruz. Küçüklere veya yaşıtlarıma doğa, arkadaş ve hayvan sevgisini kazandırmak istiyorum. İzleyen küçüklerden ve arkadaşlarımdan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bazen çizgi filmleri paylaşanlar, tekrar izlemek için isteyenler oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Amacım kendi yaşıtlarımın teknolojinin iyi yönleriyle tanışmasını sağlamak, küçüklere ise sevgiyi aşılamak" dedi.

'SEVGİ HER ŞEYİ KAPSIYOR'

Eğitimin sadece matematik, fen ve Türkçe anlatmaktan ibaret olmadığını belirten babası Mutlu Çağlar ise "Bade'yle birlikte çeşitli teknolojileri kullanıyoruz. İnovasyonu çok seviyoruz ve yeni çıkan teknolojilerin hepsini kullanmaya çalışıyoruz. Son dönemde artan şiddet olayları ve insanların birbirine zarar verme eğiliminden dolayı yeni bir proje yapmak istedik. Bu fikir Bade'den çıktı ve bir çizgi film yapmaya karar verdik. Çeşitli yapay zekaları kullanarak önce fotoğraflar oluşturuyoruz. O fotoğrafları videoya çeviriyoruz. Sonra onları birleştiriyoruz. Müziğini de yapıyoruz. Sonra bir çizgi film haline getiriyoruz. Çünkü biz eğitimin temelden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu videoları Bade'nin yaşıtlarına ve kendisinden küçük öğrencilere izletiyoruz. Böylelikle pek çok kazanım oluyor. Sevgi ve saygıyı aşılamanın yanı sıra teknolojiyi de öğretiyoruz. Sevgi sadece insanı değil; doğayı, sanatı, bilimi, kısacası her şeyi kapsıyor. Gelecekte dijital bir çizgi roman yapmayı düşünüyoruz. Bir süper kahraman kızın dünyayı nasıl daha iyi hale getirebildiğine dair dijital bir çizgi roman hazırlayıp, internette herkesin kullanımına ücretsiz bir şekilde sunacağız. Tüm bunları da gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Yaptığımız hiçbir projeden herhangi bir maddi kazanç sağlamıyoruz" diye konuştu.