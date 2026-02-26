BAE, askeri uçak kazası nedeniyle Türkiye ile dayanışma mesajı yayımladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için Türkiye hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, BAE'nin, uçak kazası dolayısıyla Türkiye ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden pilotun ailesine, Türkiye hükümetine ve halkına bu üzücü olay nedeniyle içten başsağlığı dileklerinde bulunuldu.