BAE Bakanı Yunanistan'da İşbirliği Görüşmeleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulundu.
Yunanistan Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultan el-Cabir, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.
Sultan el-Cabir'in Başbakan Miçotakis ile görüşmesinde, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin artırılmasına karar verildi.
Dendias ile Sultan el-Cabir görüşmesinde ise taraflar, savunma ekosistemlerinin daha çok güçlendirilmesi ve Yunanistan ile BAE arasındaki stratejik savunma ilişkisi çerçevesinde uzun vadeli işbirliği kurulmasında mutabık kaldı.
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