BAE'de Bangladeş vatandaşlarına hapis cezası

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Bangladeş hükümetine karşı düzenlenen eylemlere katılan 57 Bangladeş vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre Abu Dabi Federal Temyiz Mahkemesi, Bangladeş hükümetine karşı düzenlenen eylemlere katıldıkları için yargılanan 57 Bangladeş vatandaşından 3 sanığı müebbet, 53 sanığı 10 yıl hapis, ülkeye yasadışı yollardan girdiği gerekçesiyle bir sanığı ise 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıkları Bangladeş hükümetinin aldığı kararları protesto etmek için BAE'nin birçok meydan ve caddesinde toplanıp çok sayıda yürüyüş düzenlemek, isyana yol açmak, kamu güvenliğini bozmak ve kanunların uygulanmasını engellemekten suçlu buldu.

Göstericilerin polisin dağılmaları için yaptığı uyarıları dikkate almadığı kaydedildi.

BAE'de çalışan Bangladeş vatandaşları, ülkelerinde geçen ay başlayan protestolara destek amaçlı gösteriler düzenlemişti.

Abu Dabi yönetimi ülkede kaosa yol açabilecek protestoların düzenlenmesine izin vermiyor.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Bu sistemin ayrımcılık olduğunu savunan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.

Protestocular, bu sistemin liyakate dayalı sistemle değiştirilmesini talep ediyor.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerinin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu.

Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emri verdiğini belirtmişti.

Ülkede mobil internet bağlantısının kesildiği aktarılırken, sosyal medyaya erişim de kısıtlanmıştı.

Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşılamıyor.