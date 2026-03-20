BAE'de Hizbullah Bağlantılı Terör Hücresi Çökertildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke içinde faaliyet gösteren, "Hizbullah ile İran bağlantılı bir terör hücresinin" çökertildiğini açıkladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Güvenlik Kurumu, Hizbullah ve İran bağlantılı bir terör hücresini çökerttiğini ve üyelerini tutukladığını açıkladı.

Tutuklanan örgüt üyelerinin sahte ticari örtüler altında çalıştığı aktarıldı.

Devlet Güvenlik Kurumu, hücrenin dış aktörlerle iş birliği içinde stratejik bir plan doğrultusunda ulusal ekonomiyi hedef aldığını, terör finansmanı, para aklama ve ülke güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunduğunu duyurdu.

Kurum ayrıca, ülke güvenliğini veya istikrarını tehdit eden herhangi bir girişime karşı kararlı bir tutum izleyeceklerini ve dış müdahalelere izin vermeyeceklerini vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.