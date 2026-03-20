BAE'de Hizbullah Bağlantılı Terör Hücresi Çökertildi

20.03.2026 02:51
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke içinde faaliyet gösteren, "Hizbullah ile İran bağlantılı bir terör hücresinin" çökertildiğini açıkladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Güvenlik Kurumu, Hizbullah ve İran bağlantılı bir terör hücresini çökerttiğini ve üyelerini tutukladığını açıkladı.

Tutuklanan örgüt üyelerinin sahte ticari örtüler altında çalıştığı aktarıldı.

Devlet Güvenlik Kurumu, hücrenin dış aktörlerle iş birliği içinde stratejik bir plan doğrultusunda ulusal ekonomiyi hedef aldığını, terör finansmanı, para aklama ve ülke güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunduğunu duyurdu.

Kurum ayrıca, ülke güvenliğini veya istikrarını tehdit eden herhangi bir girişime karşı kararlı bir tutum izleyeceklerini ve dış müdahalelere izin vermeyeceklerini vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Terör, İran, Son Dakika

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

23:46
Tacikistan’dan İran’a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
