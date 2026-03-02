BAE'de İHA Saldırısı: Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE'de İHA Saldırısı: Yangın Kontrol Altında

02.03.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abu Dabi'de bir yakıt terminaline düzenlenen İHA saldırısının ardından yangın kontrol altına alındı.

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Musaffah bölgesindeki bir yakıt tankı terminalinin insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınmasının ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Musaffah'taki yakıt terminaline yönelik İHA saldırısı sonrası çıkan yangına acil durum ekiplerinin derhal müdahale ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "durumun kısa sürede kontrol altına alındığı, olay yerinin güvence altına alındığı ve yangının yayılmasının önlendiği kaydedildi. Herhangi bir yaralanma bildirilmediği ve terminaldeki operasyonların saldırıdan etkilenmediği" ifade edildi.

Yetkililer, kamuoyunu söylentilere itibar etmemeye ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenmeye çağırdı.

Kaynak: ANKA

Birleşik Arap Emirlikleri, Acil Durum, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'de İHA Saldırısı: Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
Trump “Hedefiniz nedir Başkan“ sorusunu yanıtsız bıraktı Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı
Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim

22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 23:17:14. #.0.5#
SON DAKİKA: BAE'de İHA Saldırısı: Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.