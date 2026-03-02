BAE'de İHA Saldırısı: Yangın Kontrol Altında

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Musaffah bölgesindeki bir yakıt tankı terminalinin insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınmasının ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Musaffah'taki yakıt terminaline yönelik İHA saldırısı sonrası çıkan yangına acil durum ekiplerinin derhal müdahale ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "durumun kısa sürede kontrol altına alındığı, olay yerinin güvence altına alındığı ve yangının yayılmasının önlendiği kaydedildi. Herhangi bir yaralanma bildirilmediği ve terminaldeki operasyonların saldırıdan etkilenmediği" ifade edildi.

Yetkililer, kamuoyunu söylentilere itibar etmemeye ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenmeye çağırdı.