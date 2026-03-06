BAE'de Petrol Tankerlerinde Yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fucayra Petrol Sanayi Bölgesi'nde çıkan ve en az 3 petrol depolama tankerine zarar veren yangın yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine yansıdı.

Harita ve uydu görüntülerini tek bir yerde toplamak için oluşturulan Soar Atlas platformunda, Fucayra sanayi bölgesindeki olaya ilişkin yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yayınlandı.

Tarihi 5 Mart olan uydu görüntülerinde petrol sanayi bölgesindeki bir petrol depolama tankerinin tamamen yandığı, alevler içinde kalan iki tankere de işçilerin müdahale ettiği görülüyor.

BAE'deki Fucayra Limanı ve Petrol Sanayi Bölgesi'nde (FOIZ) 3 Mart'ta da yangın çıkmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.