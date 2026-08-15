BAE'den Iran'a Sert Kınama - Son Dakika
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BAE'den Iran'a Sert Kınama

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BAE, ADNOC gemisinin saldırısını kınadı, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için çağrıda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketine (ADNOC) ait geminin hedef alınmasını en güçlü ifadelerle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırının kınandığı ve saldırıda herhangi bir kişinin yaralanmadığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının, deniz ulaşımının serbestisini vurgulayan ve ticari gemilerin hedef alınmasını veya uluslararası deniz yollarının kesintiye uğratılmasını reddeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2817 sayılı kararının "açık ihlali" olduğu ifade edildi.

Ticari deniz taşımacılığının hedef alınmasının ve Hürmüz Boğazı'nın baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanılmasının, İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen "korsanlık eylemleri" olduğu vurgulanan açıklamada, bu tür eylemlerin bölgenin ve halklarının istikrarı ile küresel enerji güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, İran'ın bu saldırıları durdurması ve tüm düşmanca eylemleri sona erdirme yükümlülüğüne tamamen uyması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'nın bölgenin güvenliği ile küresel ekonomi ve ticaretin istikrarını sağlayacak şekilde tamamen ve koşulsuz olarak yeniden açılması çağrısında bulunuldu.

BAE, dün, ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını duyurmuştu.

Önceki gün de ADNOC'a ait iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef alınmış, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı, Abu Dhabi, Güvenlik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'den Iran'a Sert Kınama - Son Dakika

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