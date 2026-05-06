BAE'den İran'a Sert Yanıt

06.05.2026 23:00
BAE, İran'ın açıklamalarını kınayarak egemenliğine yapılan tehditleri reddetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran Dışişleri Bakanlığının açıklamalarını en sert ifadelerle kınayarak, egemenliğini, ulusal güvenliğini veya karar bağımsızlığını hedef alan her türlü iddia ve tehdidi kesin bir dille reddettiğini duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın Abu Dabi yönetimine yönelik yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "İran'ın düşmanca açıklamalarını kınadığını" belirtti.

BAE'nin "dış ilişkileri ve savunma ortaklıklarının tamamen egemenlik haklarıyla ilgili bir konu olduğu" ifade edilen açıklamada, hiçbir tarafın bunu "tehdit, müdahale veya kışkırtma bahanesi olarak kullanma hakkının bulunmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, BAE'nin güvenliğine, sivil ve hayati tesislerine, vatandaşlarına veya ülkede ikamet edenlere yönelik doğrudan veya dolaylı tehdit içeren her türlü ifadenin "iyi komşuluk ilkelerine, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı ve kabul edilemez bir davranış" olduğu kaydedildi.

BAE'nin her türlü tehdit veya düşmanca eylem karşısında tüm egemen, hukuki, diplomatik ve askeri haklarını saklı tuttuğu ifade edilen açıklamada, Abu Dabi'nin "egemenliği ve karar alma bağımsızlığını savunma konusunda kararlı olduğu" vurgulandı.

BAE'ye saldırı ve İran'ın açıklaması

İran'dan önceki gün, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.

Dün de BAE, hava savunma sistemlerinin bir füze tehdidine karşı devreye girdiğini duyurmuş, İran Silahlı Kuvvetleri ise son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, BAE'ye "ABD ve İsrail ile suç ortaklığını sona erdirme" çağrısında bulunmuştu.

BAE'ye füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğine dair Abu Dabi yönetimi tarafından ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını savunan Tahran yönetimi, "İran'a karşı savaşan taraflarla işbirliği ve özellikle de saldırganların askeri üs ve teçhizatlarını barındırmaya devam etmesini" kınamıştı.

Kaynak: AA

