BAE'den İsrail'e Sert Kınama

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ABU DABİ, 28 Şubat (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınayarak Suriye'nin egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

BAE Dışişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada saldırıları İsrail ile Suriye arasında 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması başta olmak üzere uluslararası hukukun ihlali olarak niteleyerek sert tepki gösterdi. Açıklamada söz konusu eylemlerin, yerleşik hukuki çerçevelere aykırı olduğu ve bölgesel istikrarsızlığı artırdığını vurgulandı.

BAE bölgede gerilimi artıran ve barış çabalarını baltalayan her türlü eylemi kesin bir dille reddettiğini yineledi.

Suriye yerel medyasında yer alan haberlere göre İsrail savaş uçakları salı günü başkent Şam çevresi ve ülkenin güneyindeki çeşitli askeri bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.