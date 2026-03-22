BAE'den Körfez Güvenliği Vurgusu
BAE'den Körfez Güvenliği Vurgusu

22.03.2026 20:44
BAE, İran'ın saldırılarına karşı ortak Körfez güvenliğinin artırılmasını ve ABD ile işbirliğini savundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, İran'ın misillemeleri karşısında ortak Körfez güvenliğinin artırılması ve Washington ile güvenlik ortaklıklarının sağlamlaştırılması gerektiğini belirtti.

Karkaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Körfez'deki Arap ülkelerine yönelik devam eden saldırılarına dikkati çekti.

"İran'ın Körfez'deki Arap ülkelerine acımasız saldırıları, derin jeopolitik sonuçlar doğuruyor." ifadelerini kullanan Karkaş, söz konusu saldırıların ayrıca İran tehdidini Körfez stratejik düşüncesinin merkezine yerleştirdiğine işaret etti."

Bu saldırıların bir taraftan da Körfez güvenliğinin geleneksel Arap güvenlik anlayışlarından bağımsızlığını gözler önüne serdiğine dikkati çeken Karkaş, şunları kaydetti.

"Füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve İran'ın saldırgan söylemi. Sonuç itibariyle ulusal kapasitelerimizi güçlendirmemiz, ortak Körfez güvenliğimizi artırmamız ve Washington ile güvenlik ortaklıklarımızı sağlamlaştırmamız gerekiyor."

İran'ın saldırılarına karşı direndiklerinin altını çizen Karkaş, ateşkesten sonra nükleer tehdidin yanı sıra füze ve İHA saldırılarına karşı Körfez'deki Arap ülkelerinin güvenliğini kalıcı olarak garanti edecek çözümler için çabaladıklarını ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Körfez, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
