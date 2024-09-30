BAE'den Lübnan'a 100 Milyon Dolar Acil Yardım - Son Dakika
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BAE'den Lübnan'a 100 Milyon Dolar Acil Yardım

BAE, Lübnan'a 100 milyon dolar değerinde acil yardım yapılacağını duyurdu. Yardımın amacı destek sağlamak.

30.09.2024 15:18
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Lübnan'a 100 milyon dolar değerinde acil yardım yapacağını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Lübnan'a 100 milyon dolar değerinde acil yardım yapılması talimatını verdi.

Haberde, bu adımın BAE'nin, Lübnan'ı destekleme ve mevcut zorluklarla mücadelesine destek verme konusundaki kararlılığı çerçevesinde atıldığı ifade edildi.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), dün, Lübnan'daki çatışmalardan etkilenen bir milyon kişiye ulaşmak için acil gıda operasyonu başlattığını duyurmuştu. WFP, bu operasyonların sürdürülebilmesi için acilen 105 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1178 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE'den Lübnan'a 100 Milyon Dolar Acil Yardım - Son Dakika

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