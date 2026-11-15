BAE'den Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 asker için taziye mesajı - Son Dakika
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BAE'den Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 asker için taziye mesajı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Türkiye'ye taziyede bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Türkiye'ye taziyede bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi yönetiminin bu zor gününde Türkiye'nin yanında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu elim olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost Türkiye'ye ve Türk halkına en içten başsağlığı dilekleri iletildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BAE'den Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 asker için taziye mesajı - Son Dakika
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