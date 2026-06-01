BAE'den Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE'den Mescid-i Aksa'ya Kınama

01.06.2026 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ve provokatif eylemleri kınayarak uluslararası hukuka vurgu yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerin düzenlediği baskını ve bazı grupların İsrail bayrağı açmasını kınayarak, bu durumu "provokasyon ve kabul edilemez aşırılık yanlısı bir eylem" olarak nitelendirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve hukuki statüye saygı gösterilmesi, tüm kutsal mekanların korunmasının güvence altına alınması, Ürdün'ün vakıfların himayesi ile Aksa'nın yönetimindeki rolüne saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Gerilimi tırmandıran eylemlerden İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, gerilimi artırabilecek ya da bölgede istikrarı sarsabilecek hiçbir bir adımın atılmaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BAE'nin, uluslararası meşruiyet kararlarına ve imzalanmış anlaşmalara aykırı olan, daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek tüm uygulamaları kesin bir şekilde reddettiği yinelendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dün İsrail polisi korumasında baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açarak İsrail milli marşını okumuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 14 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmış, "Harem-i Şerif'in Yahudilere ait olduğunu" iddia etmişti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'den Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün’ün şehit olduğunu açıkladı Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı
Kanye West konseri havadan görüntülendi Kanye West konseri havadan görüntülendi
Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen
Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu
Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul’da kırıldı Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul'da kırıldı
Diyarbakır’da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti Diyarbakır'da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti

23:54
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü “Valiyi arattırma bana“ diyerek tehdit etti
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü "Valiyi arattırma bana" diyerek tehdit etti
22:59
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
22:00
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
21:41
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
20:52
Trump yanıtını gönderdi, İran’dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 00:57:46. #7.13#
SON DAKİKA: BAE'den Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.