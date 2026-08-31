BAE'den Savaşsızlık ve Barışsızlık Uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, bölgede "ne savaş ne barış durumu" olduğunu belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve krizlerin çözüm yollarını değerlendirdi.

"Savaşsızlık ve barışsızlık durumu sürdürülebilir bir çözüm olamaz." ifadelerini kullanan Gargaş, "Körfez ülkelerini ve Ürdün'ü hedef alma politikasının başarısızlığa uğradığını" savundu.

Krizin siyasi ve ekonomik boyutlarını ele alan, gerçekçi ve sürdürülebilir siyasi çözümlere ihtiyaç olduğunu kaydeden Gargaş, "Gerilimin aşılması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin normale dönülmesiyle??????? başlayan, pratik ve makul bir yol haritası sunmakta başarısız olan mutabakat zaptının ötesine geçen bir yaklaşım benimsenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.