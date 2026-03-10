BAE\'den Türkiye ile Kültürel İftar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, "Kandil ve Kalem: Fikirlerin Buluşması" başlıklı iftar programı düzenledi.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar kapsamında, BAE ile Türkiye'deki kültürel benzerlikten bahsedilerek kitap tanıtımı yapıldı.

İftar programının ardından konuşan Büyükelçi Zahiri, BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yapıcı bir ortaklık ve işbirliğiyle yeni bir döneme tanıklık ettiğini belirtti.

Zahiri, bu gelişimin sadece ekonomik ve stratejik alanlarla sınırlı kalmadığını, iki dost ülke ile halk arasındaki ikili ilişkileri de kültürel diyalog ve etkileşim ağlarıyla güçlendirdiğini dile getirdi.

BAE ile Türkiye arasında ortak bir kültür olduğuna işaret eden Zahiri, BAE'nin kurucu lideri Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Yunus Emre'nin benzer konulu sözlerinden örnekler vererek kültür ortaklığına değindi.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Maktum'un "Hayatın Bana Öğrettikleri" adlı kitabından bahseden Zahiri, özellikle umut, merhamet, insani değerler, hoşgörü ve sabır gibi konulardaki sözleri örnek gösterdi.

Zahiri, iki ülkeden farklı isimlerden cümlelerle yaptıkları bu karşılaştırmalı çalışmada, hayata karşı bakış ve düşünce yapısının benzer noktalarda birleştiğine dikkati çekti.

Bu isimlerin hayat tecrübesi olan kişiler olduğunu kaydeden Zahiri, hepsinin aynı değerleri taşıma çabasında olduğunu, insanı ve toplumu anlamaya çalıştığını aktardı.