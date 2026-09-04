BAE Devlet Başkanı, Yusuf el-Karadavi'nin oğlu Abdurrahman hakkındaki affı onayladı
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Yusuf el-Karadavi'nin oğlu şair ve yazar Abdurrahman Yusuf el-Karadavi hakkında af kararı çıkardı. Resmi ajans WAM'a göre af kararının uygulanması için işlemler başlatıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin şair ve yazar oğlu Abdurrahman Yusuf el-Karadavi hakkında af kararı çıkarıldı.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bugün Karadavi hakkında aldığı af kararını yayımladı.
Haberde af kararının uygulanması için işlemlerin başladığı aktarılırken, konuya ilişkin detaylı bilgi yer almadı.
Abu Dabi Federal Temyiz Mahkemesi Siber Suçlar Dairesinin, 27 Ağustos'ta Karadavi'yi kendisine yöneltilen "bazı güvenlik suçlarından" mahkum ederek 10 yıl hapis ve 200 bin dirhem para cezasına çarptırdığı belirtilmişti.
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