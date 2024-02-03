BAE, Gazze Şeridi\'nin yeniden imarı için 5 milyon dolar tahsis etti

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Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Birleşmiş Milletlerin (BM) çabasını ve Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için 5 milyon dolar tahsis ettiği açıklandı.

Konuya ilişkin BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatı, ülkenin haber ajansı WAM'da yayımlandı.

Söz konusu 5 milyon dolarlık destekle BAE'nin, BM tarafından Gazze Şeridi'nde yürütülen insani operasyonları ile Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ın Gazze halkının acısını hafifletme ve acil insani yardımı artırma çabalarında destekleme konusundaki istekliliği vurgulandı.

BAE, 18 Ocak'ta da Gazze'deki sağlık sektörünü desteklemek ve temel sağlık hizmetlerini sağlamak amacıyla yaklaşık 10 milyon dolar sağlamayı taahhüt etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.