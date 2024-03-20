BAE, Gazze'ye deniz yoluyla yardım ulaştırdı - Son Dakika
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BAE, Gazze'ye deniz yoluyla yardım ulaştırdı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyine deniz yoluyla ilk yardım ulaştırma operasyonunun 19 Mart sabahı tamamlandığını duyurdu. Bakanlık, ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) kuruluşundan hazır yemek taşıyan Dünya Gıda Programı konvoyu işbirliğiyle dün sabah Gazze'nin kuzeyine büyük miktarda yardım ulaştırıldığını belirtti. İlk deniz sevkiyatında yaklaşık 200 ton pirinç, un ve protein taşındığı açıklamada, ikinci yardım gemisinin de hazırlandığı ifade edildi. BAE'nin, Gazze Şeridi'ne yardım sağlamak amacıyla yiyecek, su ve tıbbi malzeme de dahil olmak üzere Gazze'ye 21 bin ton acil malzeme ulaştırdığı aktarılan açıklamada, bu yardımların 216 uçak seferi, 10 havadan indirme, 964 tır ve iki gemiyle gerçekleştirildiği bildirildi. İkinci yardım gemisinin ne zaman yola çıkacağına ilişkin bilgi verilmedi.

20.03.2024 03:39
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyine deniz yoluyla ilk yardım ulaştırma operasyonunun 19 Mart sabahı tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) kuruluşundan hazır yemek taşıyan Dünya Gıda Programı konvoyu işbirliğiyle dün sabah Gazze'nin kuzeyine büyük miktarda yardım ulaştırıldığı ifade edildi.

İlk deniz sevkiyatında yaklaşık 200 ton pirinç, un ve protein taşındığı belirtilen açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka limanından Gazze'ye 240 tonluk yardımı taşıyacak ikinci yardım gemisinin de hazırlandığı belirtildi.

BAE'nin, Gazze Şeridi'ne yardım sağlamak amacıyla yiyecek, su ve tıbbi malzeme de dahil olmak üzere Gazze'ye 21 bin ton acil malzeme ulaştırdığı aktarılan açıklamada, bu yardımları ulaştırma işleminin 216 uçak seferi, 10 havadan indirme, 964 tır ve iki gemiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, ikinci yardım gemisinin ne zaman yola çıkacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE, Gazze'ye deniz yoluyla yardım ulaştırdı - Son Dakika

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