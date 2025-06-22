BAE, Gerilim Uyarısında Bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırının ardından bölgede artan gerilim nedeniyle derin endişe duyduğunu belirterek, gerilimin derhal durdurulması çağrısında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE, bölgede devam eden gerilimden ve İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınmasından büyük endişe duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki tehlikeli gidişatın daha büyük istikrarsızlık doğurabileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Gerilimin derhal durdurulması, ciddi sonuçların ve bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi açısından elzemdir." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki krizlerin çözümünde askeri değil diplomatik yöntemlerin öncelenmesi gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anlaşmazlıkların çözümünde diplomasi ve diyalog ön planda olmalı, bu çerçevede bütüncül yaklaşımlar, istikrarı, refahı ve adaleti sağlayacak yollar geliştirilmeli.

BAE, uluslararası toplumu bu hassas ve tehlikeli gelişmelere karşı ortak bir çözüm geliştirmeye ve bölge halklarını çatışma sarmalından korumaya davet etmektedir."

Birleşmiş Milletlere (BM) ve BM Güvenlik Konseyine sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, "BM ve BMGK, bölgedeki kronikleşmiş sorunların çözümünde daha fazla çaba göstermeli, bölgenin istikrarını tehdit eden gelişmelere karşı harekete geçmelidir." ifadelerine yer verdi.

Bu sorunların "hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından artan bir tehdit oluşturduğu" uyarısı yapıldı.

Mevcut koşullarda ihtiyatlı ve sorumlu davranmanın önemine dikkati çekilerek, "BAE, bu gibi kritik zamanlarda sağduyulu yaklaşımın ve yapıcı çözümler üretmenin gerekliliğine inanmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca bölgedeki tarihsel deneyimlerin ve yaşanan savaşların dikkate alınması gerektiği belirtilerek, "BAE, geçmişin derslerinden yararlanarak bölgede barışa dayalı bir yaklaşımın inşa edilmesinin mümkün olduğuna inanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.