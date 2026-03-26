BAE, İHA ve Füze Saldırılarına Müdahale Ediyor
BAE, İHA ve Füze Saldırılarına Müdahale Ediyor

26.03.2026 07:46
Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan gelen İHA ve füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'lar ile diğer hava araçlarını önlemesinden kaynaklandığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
07:51
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
07:35
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
07:17
Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti
Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti
07:02
Trump, Netanyahu'nun İran'ı kana bulayacak teklifini reddetti
Trump, Netanyahu'nun İran'ı kana bulayacak teklifini reddetti
04:35
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
04:31
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
