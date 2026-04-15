BAE, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Çağırdı - Son Dakika
BAE, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Çağırdı

15.04.2026 22:43
BAE, Irak'tan gelen İHA saldırılarına tepki olarak Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarını çağırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak topraklarından ülkeye yapılan saldırılara tepki olarak Irak'ın Abu Dabi Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa çağırılan Irak'ın Abu Dabi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ömer Abdulmecid Hamid el-Ubeydi'ye, Irak topraklarından BAE ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi bazı ülkelere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle protesto notası verildi.

"Irak topraklarındaki İran yanlısı silahlı gruplar, ateşkese rağmen Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkelerdeki bazı hayati tesisleri hedef aldı." ifadelerine yer açıklamada, ilgili ülkelerin egemenliğini ve hava sahasını ihlal eden saldırıların aynı zamanda uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın da ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel istikrarı tehdit ettiği ve bölgedeki güvenlik ile istikrarı güçlendirmeye yönelik uluslararası çabaları zayıflattığı kaydedildi.

BAE'nin Irak hükümetinden ülke topraklarından kaynaklanan tüm saldırıların derhal ve koşulsuz şekilde durdurulması ve bu tür eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Çağırdı - Son Dakika

23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
Senato reddetti Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
SON DAKİKA: BAE, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Çağırdı - Son Dakika
