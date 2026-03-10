BAE, İran'a Karşı Hava Savunmasını Güçlendirdi - Son Dakika
BAE, İran'a Karşı Hava Savunmasını Güçlendirdi

10.03.2026 07:44
Birleşik Arap Emirlikleri, İran kaynaklı saldırılara hava savunma sistemleriyle karşılık verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasına yönelik tehditlerin aktif olarak takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "BAE hava savunması, şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı koymaktadır." ifadesine yer verildi.

Ülkenin farklı noktalarından duyulan patlama seslerine değinilen açıklamada, "çeşitli bölgelerde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini imha etmesi sonucu oluştuğunu" aktarıldı.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise sirenlerin çaldığı belirtilerek, vatandaşlar ve bölge sakinlerine sakin kalma ve en yakın güvenli yere gitme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

