BAE, İran'dan Gelen 5 Füze ve 17 İHA'yı Engelledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bugün İran kaynaklı 5 balistik füze ile 17 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin, İran'dan atılan balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçlarına müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün İran'dan atılan 5 balistik füze ve 17 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İran saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin 357 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1806 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırılarda bugüne kadar görevleri başındaki silahlı kuvvetler mensubu 2 kişinin yanı sıra Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 sivilin de yaşamını yitirdiği; 161 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.